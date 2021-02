Il Segreto anticipazioni 10 febbraio 2021 | Francisca lascia morire don Julian

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ancora una volta, donnaMontenegro non esita a far sfoggio della sua crudeltà, infatti nella puntata de Il, in onda il 10, non raccoglie il grido d’aiuto di donche la supplica di dargli la sua medicina salvavita. Infatti in questo episodio il medico del paese poco dopo muore sul pavimento della Casona e lei finge di essere addolorata per la terribile perdita. Quando la donna chiede aiuto, arriva Rosario Castaneda che vedendo l’uomo esanime rimane sconvolta. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…spagnole de Il: Puente Viejo distrutta dalle fiamme! Il paesino della comarca spagnola viene messo in ginocchio da un terribile incendio p>E con la distruzione di Puente Viejo che le ...