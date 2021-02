Il Paradiso delle signore | anticipazioni 8 febbraio | arriva Anna | la cugina di Gabriella

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 7 febbraio 2021) Novità in arrivo a Il. Leinerenti la puntata in onda domani 8, rivelano che a Milano arriverà, ladiche farà da testimone alle nozze e l'aiuterà con l'organizzazione del matrimonio, ma si renderà conto che tra la parente e Salvatore c'è qualcosa di irrisolto. Nel frattempo, Vittorio sceglierà Dora per il ruolo di capocommessa in seguito alla partenza di Clelia e Luciano. Intanto, Silvia soffrirà ancora per la partenza del marito, ma grazie a zia Ernesta riuscirà ad andare avanti. Infine, Vittorio e Beatrice sentiranno insieme le registrazioni degli innamorati, ma poi tra loro calerà il silenzio. Il, trama 8 ...