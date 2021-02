Governo | De Maria Pd | ‘ora concentrati su esecutivo poi confronto nel partito’

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) – “Ora concentriamoci sulla nascita del nuovo, sulla sicurezza sanitaria, sul piano vaccinale, sull’utilizzo delle risorse del Recovery Plan. Facciamolo con il massimo di unità nel Partito democratico, che ci dà forza e credibilità. Poi ci dovrà essere, nelle forme che insieme decideremo, unnel Pd sulla nostra cultura politica e su come affrontare un quadro politico che certamente è cambiato in modo repentino e molto significativo”. Così Andrea De, deputato e coordinatore nazionale dell’area politica del Pd ‘Fianco a fianco’. L'articolo CalcioWeb.

maria_ventura1 : RT @chetempochefa: “Io credo che ci siano davvero modalità per avere un capitalismo attento e anche diciamo comprensivo. Non ci deve però e… - LaraSantacatte2 : #noneladurso Maria Elena Boschi vuole un governo di persone competenti rispetto al ruolo che ricoprono. Quali compe… - gettasofia : RT @gustinicchi: NOMI GETTONATI X NUOVO GOVERNO DRAGHI Giorgetti, Cartabia, Del Rio, Cottarelli, Lamorgese, Fabio Panetta, Enrico Giovanni… - PonytaEle : RT @gustinicchi: NOMI GETTONATI X NUOVO GOVERNO DRAGHI Giorgetti, Cartabia, Del Rio, Cottarelli, Lamorgese, Fabio Panetta, Enrico Giovanni… - gustinicchi : NOMI GETTONATI X NUOVO GOVERNO DRAGHI Giorgetti, Cartabia, Del Rio, Cottarelli, Lamorgese, Fabio Panetta, Enrico G… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Maria

SardiniaPost

'Ora concentriamoci sulla nascita del nuovo, sulla sicurezza sanitaria, sul piano vaccinale, sull'utilizzo delle risorse del Recovery ... Così Andrea De, deputato e coordinatore nazionale ...... tutte già ex ministre: le capigruppo AnnaBernini eStella Gelmini e la vicepresidente ...Italiana di Nicola Fratoianni - potrebbero avere sensibilità diverse sul via libera a un...Roma, 7 feb .(Adnkronos) - Italia viva vuole un governo composto "di persone che sanno quello che fanno, sanno dove mettere le mani, perchè non possiamo perdere tempo, persone competenti. Il ministro ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) - La nascita del governo presieduto da Mario Draghi è "una vittoria dell'Italia, del Paese, non di Italia viva. Un po' è merito nostro, perchè abbiamo avuto il coraggio di dir ...