Fortnite e Fall Guys, una collaborazione imminente secondo i recenti datamine? (Di domenica 7 febbraio 2021) Fortnite Season 5 è stato teatro di numerosi eventi cross-over: abbiamo avuto infatti l'apparizione di Master Chief della serie Halo e perfino Kratos di God of War. Le sorprese, tuttavia, potrebbero non essere finite qua, almeno secondo quanto scovato dai dataminer e riportato in un recente leak. Sembra infatti che la Stagione 5 del battle royale di Epic Games abbia in serbo ancora un evento cross-over e potrebbe essere allo stesso tempo quello più logico e quello più insospettabile di tutti: una collaborazione speciale con il party battle royale Fall Guys: Ultimate Knockout. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 7 febbraio 2021)Season 5 è stato teatro di numerosi eventi cross-over: abbiamo avuto infatti l'apparizione di Master Chief della serie Halo e perfino Kratos di God of War. Le sorprese, tuttavia, potrebbero non essere finite qua, almenoquanto scovato dair e riportato in un recente leak. Sembra infatti che la Stagione 5 del battle royale di Epic Games abbia in serbo ancora un evento cross-over e potrebbe essere allo stesso tempo quello più logico e quello più insospettabile di tutti: unaspeciale con il party battle royale: Ultimate Knockout. Leggi altro...

