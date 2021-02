Crisi di governo, Renzi: «Mi sono preso un sacco di insulti. Conte non era la persona giusta per questa fase» (Di domenica 7 febbraio 2021) È passato quasi un mese dall’apertura della Crisi di governo e Matteo Renzi, il regista che l’ha innescata, ora si dice «rilassato» e «felice». Mario Draghi sta per formare un nuovo esecutivo al posto di Giuseppe Conte e della sua maggioranza giallorossa. Un epilogo perfetto per il fondatore di Italia viva: «All’Italia stanno per arrivare 209 miliardi di euro», dice in un’intervista al Quotidiano Nazionale. «Tanti soldi quanti mai ne abbiamo avuti. Secondo me, Conte non era la persona giusta per spenderli. Draghi sì». «Quando abbiamo aperto la Crisi, nessuno ne capiva il motivo e io non riuscivo a spiegare il senso di quello che stavamo facendo», continua l’ex premier. Ora che si è chiusa la partita «più difficile» della sua esperienza politica ... Leggi su open.online (Di domenica 7 febbraio 2021) È passato quasi un mese dall’apertura delladie Matteo, il regista che l’ha innescata, ora si dice «rilassato» e «felice». Mario Draghi sta per formare un nuovo esecutivo al posto di Giuseppee della sua maggioranza giallorossa. Un epilogo perfetto per il fondatore di Italia viva: «All’Italia stanno per arrivare 209 miliardi di euro», dice in un’intervista al Quotidiano Nazionale. «Tanti soldi quanti mai ne abbiamo avuti. Secondo me,non era laper spenderli. Draghi sì». «Quando abbiamo aperto la, nessuno ne capiva il motivo e io non riuscivo a spiegare il senso di quello che stavamo facendo», continua l’ex premier. Ora che si è chiusa la partita «più difficile» della sua esperienza politica ...

