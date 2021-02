Covid | situazione stabile al San Pio | un dimesso e due ricoveri nelle ultime 24ore

StefanoFeltri : La grande emergenza rimossa: la variante di Covid avanza Fate una pausa dai tweet spiritosi sulle consultazioni pe… - Agenzia_Ansa : #Covid l'epidemiologo #Rezza 'Troppi morti, la situazione non è confortante' #ANSA - chetempochefa : Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre faremo un importante punto della situazione sui vaccini e sulle variant… - 57Davide : RT @chetempochefa: Questa sera a #CTCF da @fabfazio su @RaiTre faremo un importante punto della situazione sui vaccini e sulle varianti cov… - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione al Moscati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid situazione

ciociariaoggi.it

...//salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti -. Con la nuova versione aggiornata è ... Ladei contagi nelle province vede Modena con 249 nuovi casi e Bologna con 244; poi Rimini (......//salute.regione.emilia - romagna.it/vaccino - anti -. Con la nuova versione aggiornata è ... Ladei contagi nelle province vede Modena con 249 nuovi casi e Bologna con 244; poi Rimini (...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Resta stabile la situazione Covid al San Pio di Benevento. Nessun decesso, fortunatamente, è stato registrato nelle ultime 24 ore mentre un paziente è stato dimesso. Due i ricoveri ...