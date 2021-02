Covid, allarme assembramenti. Speranza: “Il virus circola, la zona gialla non è scampato pericolo” (Di domenica 7 febbraio 2021) “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Questo l’appello del ministro della Salute, Roberto Speranza, pubblicato su Facebook. Italia in zona gialla Il monito del ministro arriva nella prima domenica di Italia quasi completamente in zona gialla, come non accadeva da prima del lockdown natalizio. Si sono già verificati, sabato 6 febbraio, assembramenti nelle principali città, con la necessità di interventi dei ... Leggi su velvetmag (Di domenica 7 febbraio 2021) “Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale. Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora.non significa. Ile il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Questo l’appello del ministro della Salute, Roberto, pubblicato su Facebook. Italia inIl monito del ministro arriva nella prima domenica di Italia quasi completamente in, come non accadeva da prima del lockdown natalizio. Si sono già verificati, sabato 6 febbraio,nelle principali città, con la necessità di interventi dei ...

