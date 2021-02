Coronavirus: Pregliasco, 'rimaniamo attenti' (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "La situazione appare più tranquilla ma ci sono ancora persone che stanno male: cerchiamo di resistere e speriamo con la campagna vaccinale di vedere la luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco a Domenica In. "E' importante la responsabilità. Ci sono Dpcm che magari possono essere ridicolizzati, ma - ha sottolineato - il messaggio che deve passare è rimaniamo attenti perché in questo momento ogni contatto interumano ha un potenziale rischio come probabilità di finzione. Ci si abitua spesso al rischio e si abbassa l'attenzione. Ora con questo obiettivo della vaccinazione credo si potrà convivere meglio con questo virus, perché dovremo conviverci ancora un po'", ha concluso. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Milano, 7 feb. (Adnkronos) - "La situazione appare più tranquilla ma ci sono ancora persone che stanno male: cerchiamo di resistere e speriamo con la campagna vaccinale di vedere la luce in fondo al tunnel". Lo ha detto il virologo Fabrizioa Domenica In. "E' importante la responsabilità. Ci sono Dpcm che magari possono essere ridicolizzati, ma - ha sottolineato - il messaggio che deve passare èperché in questo momento ogni contatto interumano ha un potenziale rischio come probabilità di finzione. Ci si abitua spesso al rischio e si abbassa l'attenzione. Ora con questo obiettivo della vaccinazione credo si potrà convivere meglio con questo virus, perché dovremo conviverci ancora un po'", ha concluso.

Ne parlerà con due esperti, secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore, i professori Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti che hanno combattuto in prima linea il coronavirus. Tra gli ospiti ... rispetto al coronavirus di marzo, e quindi è in atto una corsa contro il tempo per cercare di ... dice Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. 'In questa ...