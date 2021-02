Cagliari, Pavoletti: “Dobbiamo portare a casa più punti possibile. Siamo uniti verso la salvezza” (Di domenica 7 febbraio 2021) L'attaccante del Cagliari Leonardo Pavoletti ha parlato ai microfoni di Sky Sport del difficile momento che sta attraversando il suo club: "Abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, sentiamo la vicinanza del club e Siamo compatti verso l'obiettivo, che è la salvezza. Ora Dobbiamo trasportare la nostra voglia di fare in campo. I nuovi acquisti? L'esperienza ora come ora è quella che serve di più perché a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Dobbiamo restare concentrati in ogni azione e portare più punti possibili a casa - conclude l'attaccante toscano ai microfoni di Sky - .caption id="attachment 1000567" align="alignnone" width="1024" Pavoletti (getty images)/caption ITA ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) L'attaccante delLeonardoha parlato ai microfoni di Sky Sport del difficile momento che sta attraversando il suo club: "Abbiamo parlato molto nelle ultime settimane, sentiamo la vicinanza del club ecompattil'obiettivo, che è la. Oratrasla nostra voglia di fare in campo. I nuovi acquisti? L'esperienza ora come ora è quella che serve di più perché a volte ci perdiamo in un bicchiere d'acqua.restare concentrati in ogni azione epiùpossibili a- conclude l'attaccante toscano ai microfoni di Sky - .caption id="attachment 1000567" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption ITA ...

ZZiliani : #InterJuve semifinale di Coppa Italia sarà arbitrata da #Calvarese. Moviola Cagliari-Juventus 0-1 2017-18: Mani Be… - SmorfiaDigitale : Lazio-Cagliari, formazioni ufficiali: Di Francesco cambia! C Pavoletti, gioca Co... - ItaSportPress : Cagliari, Pavoletti: 'Dobbiamo portare a casa più punti possibile. Siamo uniti verso la salvezza' -… - Cagliari_1920 : Pavoletti: «Siamo compatti verso l’obbiettivo, dobbiamo tradurlo in campo» - infoitsport : Lazio-Cagliari, formazioni ufficiali: Di Francesco cambia! C’è Pavoletti, gioca Correa -