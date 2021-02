Avellino-Palermo, il ‘Partenio’ in Serie C è un tabù: i precedenti non sorridono ai rosa, i numeri (Di domenica 7 febbraio 2021) Palermo e il tabù “Partenio-Adriano Lombardi”.Alle ore 15.00, i rosanero sfideranno l’Avellino per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine di Roberto Boscaglia torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.L'ultima sfida in Irpinia risale a 20 anni fa, con i rosanero che non riuscirono ad andare oltre ad uno 0-0. Tuttavia, il 'Partenio', "è un campo che i rosanero non sono mai riusciti ad espugnare in terza Serie", scrive l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia'. Due sconfitte e tre pareggi nelle cinque sfide in terza ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021)e il“Partenio-Adriano Lombardi”.Alle ore 15.00, inero sfideranno l’per la gara valida per la ventitreesima giornata del campionato diC-Girone C, la quarta del girone di ritorno. Dopo l’inaspettata e deludente sconfitta contro la Virtus Francavilla e i pareggi contro Teramo, Potenza e Ternana, la compagine di Roberto Boscaglia torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.L'ultima sfida in Irpinia risale a 20 anni fa, con inero che non riuscirono ad andare oltre ad uno 0-0. Tuttavia, il 'Partenio', "è un campo che inero non sono mai riusciti ad espugnare in terza", scrive l'odierna edizione del 'Giornale di Sicilia'. Due sconfitte e tre pareggi nelle cinque sfide in terza ...

