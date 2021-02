“The Mandalorian”: missione di salvataggio nell’universo di Star Wars (Di sabato 6 febbraio 2021) Titolo: The Mandalorian Ideatore: Jon Favreau Genere: Azione, avventura, fantascienza Durata: 50’ per episodio Interpreti: Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Taika Waititi Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8.8/10 Ai confini della Nuova Repubblica, poco dopo la rovinosa caduta dell’Impero Galattico, il cacciatore di taglie di razza Mandaloriana Din Djarin (Pedro Pascal) opera per conto di una gilda situata sul pianeta di Nevarro. Tale corporazione, come facilmente pronosticabile, è guidata dallo spietato Keef Manga, individuo perfido che non si fa scrupoli ad inviare “Mando” a compiere missioni di ogni tipo e crudeltà in giro per la galassia, ovviamente a patto di una retribuzione consona al disturbo. Djarin è infatti l’uomo migliore che ha e il motivo va ricercato nelle sue origini: egli fa parte di un misterioso e ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Titolo: TheIdeatore: Jon Favreau Genere: Azione, avventura, fantascienza Durata: 50’ per episodio Interpreti: Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Taika Waititi Programmazione: Disney+ Valutazione IMDB: 8.8/10 Ai confini della Nuova Repubblica, poco dopo la rovinosa caduta dell’Impero Galattico, il cacciatore di taglie di razzaa Din Djarin (Pedro Pascal) opera per conto di una gilda situata sul pianeta di Nevarro. Tale corporazione, come facilmente pronosticabile, è guidata dallo spietato Keef Manga, individuo perfido che non si fa scrupoli ad inviare “Mando” a compiere missioni di ogni tipo e crudeltà in giro per la galassia, ovviamente a patto di una retribuzione consona al disturbo. Djarin è infatti l’uomo migliore che ha e il motivo va ricercato nelle sue origini: egli fa parte di un misterioso e ...

lulqs : @GerardoCorzo10 @disneyplusla Mandaloriano. De la serie the mandalorian - SilviaMangiapa1 : @annainseries Ad un certo punto li tolgono, ma quando ci sarà la terza stagione di The Mandalorian potrai vederli ?? - loserswar : @8Oshavilliard The umbrella academy e the mandalorian - SilviaMangiapa1 : @annainseries Non è la prima volta, anche in vista dell'uscita di Ep 9 di Star Wars o la serie The Mandalorian Twit… - CollezionismoXt : Da Hot Toys aperto il preordine valido fino al 17/02/2021 per Star Wars The Mandalorian Dark Trooper. Per info scr… -

Ultime Notizie dalla rete : The Mandalorian Alexa: l'Echo Dot di Amazon entra nell'universo di Star Wars

Infatti, grazie ai supporti in stampa 3D, Alexa potrà viaggiare nell'universo di Star Wars , diventando il casco del protagonista di The Mandalorian , un Tie Fighter o R2 - D2 . Il supporto per Alexa ...

The Mandalorian: Così Rosario Dawson è diventata Ahsoka Tano

Lo sa bene Rosario Dawson che ha voluto condividere con i suoi fan tutto il lungo processo di trucco e parrucco a cui si è dovuta sottoporre sul set di The Mandalorian 2. In occasione dell'Ahsoka ...

The Mandalorian, primi dettagli sulla stagione 3 HDblog The Mandalorian: Così Rosario Dawson è diventata Ahsoka Tano

L'attrice ha condiviso un video che mostra la sua trasformazione nella leggendaria ex Jedi. Essere Ahsoka Tano è un duro lavoro. Lo sa bene Rosario Dawson che ha voluto condividere con i suoi fan tutt ...

Guardiani della Galassia 3, Marvel utilizzerà la stessa tecnologia di The Mandalorian

La conferma che la tecnologia sperimentata in The Mandalorian sta facendo scuola e verrà utilizzata anche dalla Marvel.

Infatti, grazie ai supporti in stampa 3D, Alexa potrà viaggiare nell'universo di Star Wars , diventando il casco del protagonista di, un Tie Fighter o R2 - D2 . Il supporto per Alexa ...Lo sa bene Rosario Dawson che ha voluto condividere con i suoi fan tutto il lungo processo di trucco e parrucco a cui si è dovuta sottoporre sul set di2. In occasione dell'Ahsoka ...L'attrice ha condiviso un video che mostra la sua trasformazione nella leggendaria ex Jedi. Essere Ahsoka Tano è un duro lavoro. Lo sa bene Rosario Dawson che ha voluto condividere con i suoi fan tutt ...La conferma che la tecnologia sperimentata in The Mandalorian sta facendo scuola e verrà utilizzata anche dalla Marvel.