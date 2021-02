Sogni in pandemia: così l’inconscio affronta l’era Covid-19 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Covid-19 ha cambiato anche i Sogni. In questo tempo stretto tra pareti che prima di proteggere limitano e regole che a tratti fanno boccheggiare, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di sottrarsi, è prassi comune vivere di notte le avventure che ci sono precluse di giorno, sia per i sognatori abituali, quelli che al mattino sono in grado di raccontare molto della propria vita onirica, sia per chi di solito non ne conserva memoria. Leggi anche › Il sonno delle donne. Anche nei Sogni pensiamo agli altri L’artista Silvia Bigi ha provato a rappresentare i Sogni fatti in pandemia. Il suo progetto, presto in mostra, si intitola Urtümliches Bild, ossia Archetipo (www.silviabigi.com) ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 febbraio 2021) Il-19 ha cambiato anche i. In questo tempo stretto tra pareti che prima di proteggere limitano e regole che a tratti fanno boccheggiare, pur nella consapevolezza dell’impossibilità di sottrarsi, è prassi comune vivere di notte le avventure che ci sono precluse di giorno, sia per i sognatori abituali, quelli che al mattino sono in grado di raccontare molto della propria vita onirica, sia per chi di solito non ne conserva memoria. Leggi anche › Il sonno delle donne. Anche neipensiamo agli altri L’artista Silvia Bigi ha provato a rappresentare ifatti in. Il suo progetto, presto in mostra, si intitola Urtümliches Bild, ossia Archetipo (www.silviabigi.com) ...

PiaCappello : 'E torneremo a scoprire i nostri visi mentre l'acqua del fiume accompagnerà i nostri sogni che piano piano scivoler… - luigidegennar : Gli effetti della pandemia sui nostri sogni. Appena pubblicato stamani Pandemic nightmares: Effects on dream activ… - MauroNardelli : RT @guidotweet: I due sogni di Travaglio - 'Mani pulite' e 'Tutti dentro' - si sono agglutinati in un incubo: la lotta alla pandemia gestit… - Saekochin : Comunque tra i sogni assurdi fatti stanotte ho sognato che scrivevo una lunga lettera in cui spiegavo a ch1ar4 f3rr… - Galassi_Immob : #RT @Fiaip: #Immobiliare: Baccarini (Fiaip): con la pandemia, la casa al centro di pensieri e sogni degli italiani.… -