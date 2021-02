Satura | la svolta di Eugenio Montale

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 6 febbraio 2021) “”, quarta raccolta poetica di, fu pubblicata da Mondadori cinquanta anni fa e marcò unanella sua opera. Spiazzando tutti, l’elitario enigmatico poeta di “La bufera e altro” scendeva dalla cima della montagna, aggiornava lo stile, semplificava il linguaggio e si mescolava al volgo per satireggiare i contemporanei nonché se stesso («Piove / non sulla favola bella / di lontane stagioni, / ma sulla cartella / esattoriale, / piove sugli ossi di seppia / e sulla greppia nazionale»). L’ironia e l’autoironia sono le armi di salvezza che gli dèi concessero a noi poveri mortali,preferì impiegarle per perdersi definitivamente. Se nelle precedenti raccolte il nichilismo del poeta era contraddetto dalla potenza redentrice del canto, in “” ...