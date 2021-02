Pioli “Importante battere il Crotone e tornare in testa” (Di sabato 6 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Sarebbe Importante essere primi anche domani sera”. Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. “Il testa a testa con l’Inter non c’entra, dobbiamo guardare a noi e dobbiamo abituarci ad avere le pressioni. E’ un privilegio averle. Non è la prima volta che abbiamo l’Inter davanti a noi, ma non siamo concentrati su questo pensiamo ad approcciare bene la partita di domani col Crotone. Abbiamo avuto una settimana di tempo per preparare la gara ed è sembrato quasi strano. Sono stati sette giorni ottimi di lavoro, utili a prepararci al meglio per la gara di domani”, ha aggiunto il tecnico rossonero, consapevole che nonostante l’ultimo posto in classifica degli avversari, non sarà facile ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 6 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Sarebbeessere primi anche domani sera”. Così Stefano, allenatore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di domani pomeriggio contro il. “Ilcon l’Inter non c’entra, dobbiamo guardare a noi e dobbiamo abituarci ad avere le pressioni. E’ un privilegio averle. Non è la prima volta che abbiamo l’Inter davanti a noi, ma non siamo concentrati su questo pensiamo ad approcciare bene la partita di domani col. Abbiamo avuto una settimana di tempo per preparare la gara ed è sembrato quasi strano. Sono stati sette giorni ottimi di lavoro, utili a prepararci al meglio per la gara di domani”, ha aggiunto il tecnico rossonero, consapevole che nonostante l’ultimo posto in classifica degli avversari, non sarà facile ...

