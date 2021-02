Patrick Zaki, l’incubo di un anno dietro le sbarre al Cairo. Da Bologna ad Amnesty: tra rinvii in aula e diritti negati, la mobilitazione resiste (Di sabato 6 febbraio 2021) Il passaporto strisciato nell’apposito sistema elettronico emette il verdetto. Sulla schermata del terminale davanti all’addetto ai controlli documentali, un poliziotto aeroportuale, compare un ‘allarme rosso’: il possessore di quel passaporto va fermato e portato in un’area riservata. L’analisi al computer va un scena alle prime luci dell’alba del 7 febbraio 2020, uscita voli internazionali del Terminal 2 dello scalo del Cairo. L’Id appartiene a Patrick Zaki, 28 anni, cittadino egiziano appena rientrato in patria dopo un periodo di studi in Italia. Di quella sorta di semaforo rosso Zaki non si accorge subito, ma pochi minuti dopo scopre che qualcosa non va: perché lo accompagnano in una stanza inospitale dell’aeroporto, perché quei funzionari in borghese lo stanno trattenendo? Ha ufficialmente inizio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Il passaporto strisciato nell’apposito sistema elettronico emette il verdetto. Sulla schermata del terminale davanti all’addetto ai controlli documentali, un poliziotto aeroportuale, compare un ‘allarme rosso’: il possessore di quel passaporto va fermato e portato in un’area riservata. L’analisi al computer va un scena alle prime luci dell’alba del 7 febbraio 2020, uscita voli internazionali del Terminal 2 dello scalo del. L’Id appartiene a, 28 anni, cittadino egiziano appena rientrato in patria dopo un periodo di studi in Italia. Di quella sorta di semaforo rossonon si accorge subito, ma pochi minuti dopo scopre che qualcosa non va: perché lo accompagnano in una stanza inospitale dell’aeroporto, perché quei funzionari in borghese lo sttrattenendo? Ha ufficialmente inizio ...

