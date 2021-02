Morto Christopher Plummer | il più anziano vincitore di un Oscar

(Di sabato 6 febbraio 2021) Canadese,a 91 anni a Weston, nel Connecticut: è finora il piùad essersi aggiudicato unquando vinse la statuetta nel 2012 miglior non protagonista per aver ...

Canadese, Plummer è morto a 91 anni a Weston, nel Connecticut: è finora il più anziano ad essersi aggiudicato un Oscar quando vinse la statuetta nel 2012 miglior non protagonista per aver interpretato il ruolo del capitano Von Trapp in Tutti insieme appassionatamente. Christopher Plummer, attore e doppiatore di uno dei personaggi di Skyrim, è purtroppo venuto a mancare nella mattinata di ieri.