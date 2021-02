Mobilità docenti, vincolo triennale: si applica con qualsiasi preferenza analitica (Di sabato 6 febbraio 2021) Il docente soddisfatto nella Mobilità su preferenza analitica è nel vincolo triennale a prescindere dalla provincia e dal comune L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Il docente soddisfatto nellasuè nela prescindere dalla provincia e dal comune L'articolo .

GazzettaDellaSc : Erasmus plus, dal 2014 ad oggi oltre mille progetti finanziati e 22mila docenti impegnati nella mobilità in Europa… - Scisciano : Scuola, M5S e la proposta Sinod per togliere vincolo quinquennale a docenti: SULL’ELIMINAZIONE DEL VINCOLO QUINQUEN… - orizzontescuola : Erasmus plus, dal 2014 ad oggi oltre mille progetti finanziati e 22mila docenti impegnati nella mobilità in Europa - vitcastagna : RT @pirex70: Un occhio di riguardo per l'istruzione e la cultura dei nostri ragazzi... - bizcommunityit : Draghi, quella volta che disse sui docenti: “La mobilità ha scarso legame con le esigenze educative” -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità docenti Milleproroghe: contratti Covid fino al 30 giugno, ATA su posti ex LSU fino al 31 agosto, mobilità docenti straordinaria. Emendamenti ancora validi

...dei termini per la mobilità straordinaria per il personale docente di ruolo. Tema per cui Anief si batte da tempo, nel rispetto della dignità lavorativa e del diritto alla famiglia di tutti i docenti.

Ultime Notizie Roma del 06 - 02 - 2021 ore 14:10

...questo emendamento molto molto importante che riguarda più di 30000 più di 60 mila tra docenti ...tra cui quella firma buccolo ma diversi anche i gruppi parlamentari hanno portati avanti sulla mobilità ...

“Circular Mobility”, la Responsabilità Sociale d'Impresa di SIFÀ (Gruppo BPER). Un nuovo paradigma per supportare crescita e innovazione Fortune Italia ...dei termini per lastraordinaria per il personale docente di ruolo. Tema per cui Anief si batte da tempo, nel rispetto della dignità lavorativa e del diritto alla famiglia di tutti i...questo emendamento molto molto importante che riguarda più di 30000 più di 60 mila tra...tra cui quella firma buccolo ma diversi anche i gruppi parlamentari hanno portati avanti sulla...