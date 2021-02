Michela Persico, fisico mozzafiato. Lady Rugani in bikini è da paura, il post scuote il web (Di sabato 6 febbraio 2021) La compagna del calciatore del Cagliari Rugani fa impazzire i social con l'ultimo scatto sexy. Le curve della giornalista in costume mandano tutto in tilt. Michela Persico crea scompiglio con il suo fisico perfettoembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CK9qfuSKTez/" Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 6 febbraio 2021) La compagna del calciatore del Cagliarifa impazzire i social con l'ultimo scatto sexy. Le curve della giornalista in costume mandano tutto in tilt.crea scompiglio con il suoperfettoembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CK9qfuSKTez/" Golssip.

sportli26181512 : Lady Rugani, bentornata in Italia: 'Nuova affascinante avventura a Cagliari': Lady Rugani, bentornata in Italia: 'N… - hernanvdez : e pensare che michela persico e riccardo zanotti sono del mio parse da 17k abitanti - BobbyMcflyy : Sappi che per Michela Persico sono disposto a trasferirmi a Cagliari ?? - sergio4ms : @MariaGi80390285 Allora vado a salutare Michela Persico - AlbeFarted : RT @RobbsRoys: @mckenniesmo Michela McKenniesmo > Michela Persico -

Ultime Notizie dalla rete : Michela Persico Michela Persico baciata dal sole porta la primavera su Instagram

La bellissima Michela Persico posta una foto su Instagram baciata dal sole: via i cappotti ed è già primavera La giornalista Michela Persico , compagna del difensore Daniele Rugani , ha postato una foto con ...

Lady Rugani sbarca a Cagliari

Commenta per primo Sempre al suo fianco. Era con Daniele Rugani a Rennes, ora lo ha seguito a Cagliari per la nuova avventura. La splendida Michela Persico oggi ha postato la prima foto dopo il ritorno in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michela Persico

Michela Persico felice del rientro in Italia: “Nuova affascinante avventura a Cagliari” Golssip Moglie Immobile, quando Ciro impazzì di gelosia in tv per Jessica

Ciro Immobile e la moglie Jessica Malena ospiti di C'è posta per te. Ma ve lo ricordate quando lui diede di matto a Scherzi a parte?

Rugani al Cagliari, ma gli occhi sono tutti per Michela Persico – FOTO

Daniele Rugani va al Cagliari. La famiglia è già in Sardegna, ma la vera star è lei, Michela Persico. Ecco perché sui social è così amata.

La bellissimaposta una foto su Instagram baciata dal sole: via i cappotti ed è già primavera La giornalista, compagna del difensore Daniele Rugani , ha postato una foto con ...Commenta per primo Sempre al suo fianco. Era con Daniele Rugani a Rennes, ora lo ha seguito a Cagliari per la nuova avventura. La splendidaoggi ha postato la prima foto dopo il ritorno in Italia. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daCiro Immobile e la moglie Jessica Malena ospiti di C'è posta per te. Ma ve lo ricordate quando lui diede di matto a Scherzi a parte?Daniele Rugani va al Cagliari. La famiglia è già in Sardegna, ma la vera star è lei, Michela Persico. Ecco perché sui social è così amata.