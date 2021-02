Laura Pausini picchiata dal compagno: l’indiscrezione (Di sabato 6 febbraio 2021) Laura Pausini stando alle dichiarazioni di un noto personaggio non vivrebbe una situazione tranquilla tra le mura domestiche Laura Pausini (Instagram)Laura Pausini è una famosissima cantautrice, conosciuta in tutto il mondo. Comincia la sua carriera canora vincendo il Festival di Sanremo nella sezione novità, confermandosi poi l’anno dopo arrivando al terzo posto. La sua fama non si limita ai nostri confini. Raggiunge il mercato internazionale, diventando la cantante italiana più nota dagli anni 90 in poi incidendo brani in moltissime lingue diverse, tra cui spagnolo, catalano, portoghese, inglese e francese. Il giornale inglese “The Sun” l’ha inserita tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate. Dalle stime inoltre sappiamo che ha venduto oltre 70 milioni ... Leggi su kronic (Di sabato 6 febbraio 2021)stando alle dichiarazioni di un noto personaggio non vivrebbe una situazione tranquilla tra le mura domestiche(Instagram)è una famosissima cantautrice, conosciuta in tutto il mondo. Comincia la sua carriera canora vincendo il Festival di Sanremo nella sezione novità, confermandosi poi l’anno dopo arrivando al terzo posto. La sua fama non si limita ai nostri confini. Raggiunge il mercato internazionale, diventando la cantante italiana più nota dagli anni 90 in poi incidendo brani in moltissime lingue diverse, tra cui spagnolo, catalano, portoghese, inglese e francese. Il giornale inglese “The Sun” l’ha inserita tra le trenta cantanti che non saranno mai dimenticate. Dalle stime inoltre sappiamo che ha venduto oltre 70 milioni ...

IlContiAndrea : “Io sì/Seen” è candidato ai #GoldenGlobes. Il brano è nato dalla collaborazione di Laura Pausini con Diane Warren e… - Tg3web : Laura Pausini è candidata al Golden Globe per la canzone del film 'La vita davanti a sé', di Edoardo Ponti, che è i… - MediasetTgcom24 : Golden Globe: due nomination per 'La davanti a sé', Laura Pausini candidata per la miglior canzone #goldenglobe… - SPYit_official : Laura Pausini viene picchiata dal compagno? Le forti rivelazioni di Alda D’Eusanio al GF Vip a cui NOI non vogliamo… - tinoalberga : Laura Pausini - Io sì (Seen) (Official Visual Art Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pausini Laura Pausini e la foto più bella

"Era la notte del 6 febbraio cara Paola..." . Inizia così il post che Laura Pausini ha messo sul suo profilo Instagram la scorsa notte, esattamente otto anni dopo la foto che la ritrae con il pancione pochi giorni prima del parto della figlia Paola, nata l'8 febbraio ...

Sta per affrontare la gara più importante di tutte, Sanremo. Almeno così la pensa la sua nonna brasiliana

Ci sono andati Vasco, Laura Pausini e altri artisti che ammiro. È il traguardo che da bambina sognavo a occhi aperti. Tutte le cantanti in gara a Sanremo 2021 guarda le foto In genere con l'...

Laura Pausini nominata ai Golden Globe: "Ancora non ci credo" Mediaset Play Laura Pausini e la foto più bella

La cantante pubblica su Instagram una foto scattata 8 anni fa, pochi giorni prima della nascita della figlia Paola, con una dedica piena d'amore ...

Le accuse shock di Alda d’Eusanio al compagno di Laura Pausini: parla di botte

Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 di ieri, Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modo di far capire ad Alda d’Eusanio che deve stare attenta a quello che dice e che non deve meravigliarsi se p ...

"Era la notte del 6 febbraio cara Paola..." . Inizia così il post cheha messo sul suo profilo Instagram la scorsa notte, esattamente otto anni dopo la foto che la ritrae con il pancione pochi giorni prima del parto della figlia Paola, nata l'8 febbraio ...Ci sono andati Vasco,e altri artisti che ammiro. È il traguardo che da bambina sognavo a occhi aperti. Tutte le cantanti in gara a Sanremo 2021 guarda le foto In genere con l'...La cantante pubblica su Instagram una foto scattata 8 anni fa, pochi giorni prima della nascita della figlia Paola, con una dedica piena d'amore ...Nella puntata del Grande Fratello VIP 5 di ieri, Alfonso Signorini ha cercato in tutti i modo di far capire ad Alda d’Eusanio che deve stare attenta a quello che dice e che non deve meravigliarsi se p ...