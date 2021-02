Ilenia Fabbri uccisa a Faenza: indagini, assassino e ultime notizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Il giallo di Ilenia Fabbri, una donna di 46 anni uccisa a Faenza: indagini, assassino e ultime notizie sul nuovo femminicidio. Ilenia FabbriUn altro femminicidio si è consumato nelle scorse ore in Italia e l’assassino adesso è ancora in fuga. La lista si fa sempre più lunga e il dolore sempre più grande per quella che ormai è una piaga davvero impossibile da curare. Le più recenti statistiche sottolineano come a fronte di una riduzione dei reati nei mesi della pandemia, i femminicidi siano aumentati. Leggi anche -> Sonia Di Maggio uccisa per strada: ricercato l’ex fidanzato L’ultima denuncia in ordine di tempo arriva da Faenza, in provincia di ... Leggi su ck12 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il giallo di, una donna di 46 annisul nuovo femminicidio.Un altro femminicidio si è consumato nelle scorse ore in Italia e l’adesso è ancora in fuga. La lista si fa sempre più lunga e il dolore sempre più grande per quella che ormai è una piaga davvero impossibile da curare. Le più recenti statistiche sottolineano come a fronte di una riduzione dei reati nei mesi della pandemia, i femminicidi siano aumentati. Leggi anche -> Sonia Di Maggioper strada: ricercato l’ex fidanzato L’ultima denuncia in ordine di tempo arriva da, in provincia di ...

Laprimapagina : Faenza. Ilenia Fabbri trovata morta in un condominio di via Corbara: nessuna pista esclusa - infoitinterno : Omicidio di Via Corbara a Faenza: la vittima è Ilenia Fabbri - infoitinterno : Omicidio di via Corbari a Faenza: la vittima è Ilenia Fabbri - Majden3 : RT @ultimenotizie: Una donna di 46 anni, Ilenia Fabbri, è stata trovata morta all'interno di un complesso residenziale alle porte del centr… - ultimenotizie : Una donna di 46 anni, Ilenia Fabbri, è stata trovata morta all'interno di un complesso residenziale alle porte del… -