Il portiere Mattia Guarnieri a CalcioWeb: “vivo per le sfide, sono pronto per una nuova avventura. Il mio idolo? Buffon” (Di sabato 6 febbraio 2021) Mattia Guarnieri ha dimostrato di essere un portiere affidabile. Adesso è svincolato e può rappresentare un vero affare per le squadre soprattutto in Italia ma anche all’estero. Si tratta di un classe 2000 e quindi con ancora margini di miglioramento, ma è già riuscito a mettersi in mostra grazie ad ottime stagioni. E’ cresciuto in due settori giovanili molto importanti come Bari e Palermo, poi l’esperienza al Fondi in Lega Pro e infine Fasano e Casarano. E’ alla ricerca di un progetto ambizioso, come conferma in un’intervista esclusiva ai microfoni di CalcioWeb. LA CARRIERA E LE ULTIME ESPERIENZE – “Ho avuto la fortuna di essere cresciuto in due settori giovanili davvero importanti: Bari e Palermo. Nel Bari ho fatto 3 anni che mi hanno dato le basi per quanto riguarda il ruolo del portiere, poi mi ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 6 febbraio 2021)ha dimostrato di essere unaffidabile. Adesso è svincolato e può rappresentare un vero affare per le squadre soprattutto in Italia ma anche all’estero. Si tratta di un classe 2000 e quindi con ancora margini di miglioramento, ma è già riuscito a mettersi in mostra grazie ad ottime stagioni. E’ cresciuto in due settori giovanili molto importanti come Bari e Palermo, poi l’esperienza al Fondi in Lega Pro e infine Fasano e Casarano. E’ alla ricerca di un progetto ambizioso, come conferma in un’intervista esclusiva ai microfoni di. LA CARRIERA E LE ULTIME ESPERIENZE – “Ho avuto la fortuna di essere cresciuto in due settori giovanili davvero importanti: Bari e Palermo. Nel Bari ho fatto 3 anni che mi hanno dato le basi per quanto riguarda il ruolo del, poi mi ...

CalcioWeb : Il portiere #MattiaGuarnieri alla ricerca di una nuova squadra, può rappresentare un affare di mercato - erwalinho : @gbrlbrld Loro non sanno, entro, dribblo, cost to cost con il portiere, lo mando giù e zittisco. Freddezza, mi para… - swarovski_92 : @mattia_sari @Super_Niky @Gulli_Vignati @ColtellinoJoe No lo so, la mia era una frase generale per difendere il mio… - mattia_sari : @SteveWells94 Il portiere sta in porta e il difensore fa il retro passaggio e finisce tutto. Ballare o no, hanno fa… - marcocianca00 : ?? MVP: Mkhitaryan ?? MIGLIOR PORTIERE: Donnarumma ?? MIGLIOR DIFENSORE: Danilo ?? MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Barella ??… -

Ultime Notizie dalla rete : portiere Mattia Arrivare primi sulla palla

Si è rilanciato Mattia Destro, il centravanti marchigiano passato spesso per " incompreso ". Trent'... Il Genoa ha un eccellente portiere, Perin, e giocatori esperti, Masiello e Criscito in difesa, ...

Mattia Perin: "Pentito della Juve? Mai detto"

Il portiere del Genoa Mattia Perin, ancora di proprietà bianconera, nel corso di una diretta Instagram sulla pagina 'Juve passion 1897' ripresa questa mattina da Tuttosport è tornato a parlare della sua ...

Il portiere Mattia Guarnieri a CalcioWeb: “vivo per le sfide, sono pronto per una nuova avventura. I ... CalcioWeb Venezia, i convocati del mister per la partita contro il Frosinone

Sono 23 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti per la ventunesima gara di campionato che vedrà il Venezia affrontare domani il Frosinone. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: ...

Un corso di formazione per aspiranti mister

Il progetto di formazione per gli allenatori organizzato dal CSI di Reggio Emilia si allarga. Dopo calcio, pallavolo e basket, stavolta è il turno del calcio a 5, con dieci appuntamenti tenuti in coll ...

Si è rilanciatoDestro, il centravanti marchigiano passato spesso per " incompreso ". Trent'... Il Genoa ha un eccellente, Perin, e giocatori esperti, Masiello e Criscito in difesa, ...Ildel GenoaPerin, ancora di proprietà bianconera, nel corso di una diretta Instagram sulla pagina 'Juve passion 1897' ripresa questa mattina da Tuttosport è tornato a parlare della sua ...Sono 23 i giocatori convocati da mister Paolo Zanetti per la ventunesima gara di campionato che vedrà il Venezia affrontare domani il Frosinone. Di seguito l’elenco dei giocatori convocati. Portieri: ...Il progetto di formazione per gli allenatori organizzato dal CSI di Reggio Emilia si allarga. Dopo calcio, pallavolo e basket, stavolta è il turno del calcio a 5, con dieci appuntamenti tenuti in coll ...