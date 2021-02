Il bambino che voleva giocare a un conto alla rovescia per togliersi la vita (Di sabato 6 febbraio 2021) Un 13enne ha proposto a una coetanea di partecipare ad un ''gioco'' consistente in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per il ragazzo. Nel caso in cui la ... Leggi su today (Di sabato 6 febbraio 2021) Un 13enne ha proposto a una coetanea di partecipare ad un ''gioco'' consistente in alcune domande, le cui risposte avrebbero determinato punizioni corporali per il ragazzo. Nel caso in cui la ...

enpaonlus : Il bambino abbraccia il suo cane che rischia di morire, l’amore fra Gioele e Wilma in una foto - akuratomoe : CHE PICCOLO BAMBINO CHE E' PERO' UN CIAO POTEVI DIRLO - SoniaB85Zanna : Ma che meraviglia, si diverte proprio come un bambino! ?? - MDfineart : RT @lissablu68: Le verità che contano, alla fine, restano sempre due o tre. Sono quelle che ti ha insegnato tua madre da bambino (Enzo Biag… - joonsbookshelf : Il bambino chiude gli occhi, ma sa [...] che la porta è chiusa a chiave e che per lui non verrà nessuno. La porta è… -