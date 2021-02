I mondiali di hockey tolti alla Bielorussia sono un bene per la democrazia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Per anni Dmitriy Baskov si è trovato nel posto giusto al momento giusto. Nel 1998 era a Grodno, nell’Ovest della, nello staff tecnico dell’HC Neman, la squadra dilocale. Uno dei club meno importanti dell’Extraliga, la massima divisione bielorussa. Eppure, proprio in quella stagione il Neman ha vinto il primo titolo della sua storia. Un colpo di fortuna che si è ripetuto qualche anno dopo quando – nonostante una modesta carriera da assistente allenatore – Baskov è tornato a Minsk per diventare prima general manager della Dinamo (la squadra più importante del Paese) e poi Presidente della Federazione bielorussa di. Le cosecambiate la notte dell’11 novembre 2020, quando per la prima volta nel corso della sua folgorante carriera Baskov si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. ...

f_ditadi : RT @insurance_it: Domani l’inaugurazione dei Campionati Mondiali di @cortina2021 ma oggi a @cortinadolomiti c’è @HockeyCortina Cari amici… - insurance_it : Domani l’inaugurazione dei Campionati Mondiali di @cortina2021 ma oggi a @cortinadolomiti c’è @HockeyCortina Cari… - SereSartini : RT @Linkiesta: Un filmato dello scorso novembre ha ripreso il presidente della federazione nazionale mentre pestava a morte un manifestante… - bista92 : RT @Linkiesta: Un filmato dello scorso novembre ha ripreso il presidente della federazione nazionale mentre pestava a morte un manifestante… - G_note_ : RT @Linkiesta: Un filmato dello scorso novembre ha ripreso il presidente della federazione nazionale mentre pestava a morte un manifestante… -

Ultime Notizie dalla rete : mondiali hockey

Linkiesta.it

Come se Pelè a fine carriera avesse potuto sfidare aiun giovane Maradona . O Michael ... Ron De Santis, avendo vinto in un anno il titolo nell'e raggiunto le finali nel baseball e nel ...... ha un impatto sempre forte, ne ho parlato con papà allenatore e mio fratello campione di: ... In attesa deidi fine marzo a Stoccolma, come vede, invece, il suo pattinaggio? 'C'è un ...La pattinatrice: "Altro che le medaglie, portabandiera si resta a vita..." «Si impara di più dalle difficoltà che dai successi». Parola di Carolina Kostner, che, alla vigilia, domani, dei 34 anni e a ...CORTINA «Cento milioni di investimenti sul territorio per i Mondiali: un evento che segna la ripartenza della montagna veneta e getta solide basi per le Olimpiadi del 2026». Parola del presidente dell ...