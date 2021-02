Grande Fratello Vip 5 gli ex concorrenti omaggiano Dayane (video) (Di sabato 6 febbraio 2021) Grande Fratello Vip 5 Dayane riceve il commosso abbraccio degli ex concorrenti e degli affetti più cari (video) La puntata di venerdì 5 febbraio del Grande Fratello Vip 5 non è stata facile. La morte del Fratello di Dayane avvenuta nei giorni scorsi in Brasile ha reso complicata la situazione e la gestione di un programma d’intrattenimento. Non potendo partecipare ai funerali in Brasile per le normative anti-Covid, Dayane ha scelto di rimanere nella casa con quelle persone che da settembre le sono state accanto. Emotivamente coinvolgente l’omaggio degli ex concorrenti che sono arrivati nel giardino della Casa vestiti di nero per un silenzioso abbraccio a distanza con ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 6 febbraio 2021)Vip 5riceve il commosso abbraccio degli exe degli affetti più cari () La puntata di venerdì 5 febbraio delVip 5 non è stata facile. La morte deldiavvenuta nei giorni scorsi in Brasile ha reso complicata la situazione e la gestione di un programma d’intrattenimento. Non potendo partecipare ai funerali in Brasile per le normative anti-Covid,ha scelto di rimanere nella casa con quelle persone che da settembre le sono state accanto. Emotivamente coinvolgente l’omaggio degli exche sono arrivati nel giardino della Casa vestiti di nero per un silenzioso abbraccio a distanza con ...

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di "Grande Fratello Vip" per motivi familiari. #GFVIP