Genoa-Napoli è 2-0 all'intervallo: doppietta dell'ex Goran Pandev (Di sabato 6 febbraio 2021) Inizio da incubo per il Napoli a Marassi contro il Genoa, i rossoblù sono avanti di due reti all'intervallo.Goran Pandev, ex Napoli, sta decidendo la gara con una doppietta: all'11' il macedone è abile a sfruttare un malinteso tra Maksimovic e Demme per infilare Ospina a distanza ravvicinata. Al 27? Zajc gli serve la palla del 2-0 che bacia il palo e va dentro per il doppio vantaggio Genoano. Poco prima del raddoppio della squadra di casa Petagna aveva colpito la traversa e nel finale di tempo sono arrivate tante conclusioni verso la porta difesa da Perin: l'estremo difensore rossoblù si è sempre fatto trovare pronto. Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

