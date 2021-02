(Di sabato 6 febbraio 2021) “L’ultima meraviglia del governol’abbiamo vista quando è stato portato un tavolino spoglio a Piazza Colonna davanti Palazzo Chigi. Mi sembrava anche un po’ scrostato di vernice, si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c’era in Italia. Poi con il passare dei minuti ho pensato che volessero fare un’altra cosa: accendere un barbecue, fare una bella grigliata a Piazza Colonna”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, commenta la conferenza stampa di ieri, organizzata dal premier uscente Giuseppe, all’esterno di Palazzo Chigi. “Abbiamo aspettato invano l’arrivo di Casalino con il grembiulino e la sporta delle verdure non è arrivato - aggiunge De- . È arrivato Giuseppeche ha fatto un discorso breve ma ricco, sintetico, ma significativo ...

ilriformista : Il compito 'improbo' di #Draghi, la 'minaccia' di #Conte, il tavolino per il barbecue a Palazzo Chigi, #Casalino co… - Adnkronos : La frecciata del governatore campano al premier uscente - HuffPostItalia : De Luca su Conte. 'Io ci sono e ci sarò. Come avrebbe detto Totò ci ha minacciato' - Luca__Pagani : RT @Lollobast: Scusate, il 137% degli italiani che fino a ieri volevano Conte sono stati improvvisamente sostituiti da un 182% che desidera… - al_mantellini : RT @antonio_bordin: @ErmannoKilgore @AndFranchini @marcuspascal1 @GiorgiaMeloni @FratellidItalia @EffeBoccia @valy_s @LucaSucci @jabbaTM @l… -

'Abbiamo aspettato invano l'arrivo di Casalino con il grembiulino e la sporta delle verdure non è arrivato - aggiunge De- . È arrivato Giuseppeche ha fatto un discorso breve ma ricco, ......e Mario Draghi sono stati compagni di liceo al Massimo dove hanno studiato anche Luigi Abete e... Certo, Draghi non farà la gioia dei cronisti come è successo per Giuseppe. Nessuna ...