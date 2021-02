David Schumacher correrà nel Team Trident in F3 nel 2021 (Di sabato 6 febbraio 2021) La dinastia degli Schumacher non va avanti solo grazie a Mick, figlio del grande Michael e da quest’anno nel Mondiale di F1. In ballo c’è anche David, figlio di Ralf Schumacher e nipote del Kaiser. Il tedeschino, infatti, a partire da questa stagione correrà nel campionato di F3 con il Team Trident. Ad annunciare la notizia è stata la scuderia italiana attraverso i propri canali social. Il pilota teutonico ha alle spalle l’esperienza in F4, dove ha ottenuto tre vittorie e sedici podi, senza dimenticare le quattro vittorie e i nove podi della Formula Regional. Da considerare la sua presenza nel GP di Macao (21° posto), le due gare di F.3 nel 2019, prima di prendere parte all’intero campionato l’anno scorso. “David ha un grande potenziale, aveva diverse offerte e siamo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) La dinastia deglinon va avanti solo grazie a Mick, figlio del grande Michael e da quest’anno nel Mondiale di F1. In ballo c’è anche, figlio di Ralfe nipote del Kaiser. Il tedeschino, infatti, a partire da questa stagionenel campionato di F3 con il. Ad annunciare la notizia è stata la scuderia italiana attraverso i propri canali social. Il pilota teutonico ha alle spalle l’esperienza in F4, dove ha ottenuto tre vittorie e sedici podi, senza dimenticare le quattro vittorie e i nove podi della Formula Regional. Da considerare la sua presenza nel GP di Macao (21° posto), le due gare di F.3 nel 2019, prima di prendere parte all’intero campionato l’anno scorso. “ha un grande potenziale, aveva diverse offerte e siamo ...

