Covid Friuli | 309 contagi e 17 morti | bollettino

Sono 309 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 6 febbraio, in Friuli Venezia Giulia su 5.701 tamponi molecolari. Vengono segnalati altri 17 morti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive (63) così come quelli in altri reparti (533). Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Salgono complessivamente a 2.547, dunque, i decessi: 584 a Trieste, 1.240 a Udine, 555 a Pordenone e 168 a Gorizia. I totalmente guariti sono 54.764, i clinicamente guariti salgono a 1.644, mentre diminuiscono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.276. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 69.827 persone: 13.823 a Trieste, 30.987 a Udine, 15.834 a Pordenone, 8.349 a Gorizia e 834 da fuori regione.

