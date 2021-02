Covid-19 | stretta ad Atene e Salonicco | vietato anche l’asporto 

(Di sabato 6 febbraio 2021)-19, nuovo pugno duro del governo per frenare la pandemia. Nuove zone rosse con divieto addirittura di asporto. Nuovain Grecia sul fronte-19:passano in zona rossa, con addirittura l’asporto. E’ invece confermato il coprifuoco che partirà dalle 18.00 fino alle 05.00 del mattino. Una misura dura ma ritenuta L'articolo proviene da Inews.it.

Esercito : L’@Esercito tutto esprime i propri sensi di sentito profondo cordoglio e di stretta calorosa vicinanza alla famigli… - Ossmeteobargone : RT @Esercito: L’@Esercito tutto esprime i propri sensi di sentito profondo cordoglio e di stretta calorosa vicinanza alla famiglia del 1º M… - lavocediasti : Si allenta la stretta del Covid nell'Astigiano e al Cardinal Massaia chiudono alcuni reparti convertiti - webnauta5_9 : RT @Esercito: L’@Esercito tutto esprime i propri sensi di sentito profondo cordoglio e di stretta calorosa vicinanza alla famiglia del 1º M… - RPezzucchi : Varianti in crescita (c’è anche la brasiliana) Covid, stretta sul tracciamento -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stretta

L'Eco di Bergamo

Lasui tre comuni in zona rossa e nei due 'sottoosservazione' è motivata dai numeri dei positivi, e dall'indice di contagi ben superiori alla media. Nel Comune di Tocco da Casauria, ...FIDENZA - Situazione sottoosservazione per quanto riguarda i datiregistrati in città. Come sempre, il sindaco Andrea Massari, ha fatto il punto sui numeri nelle ultime 24 ore. Ieri si è registrato un decesso ...Firenze, 6-2-2021- Secondo il recente rapporto INAIL appena presentato, i contagi da coronavirus sul luogo di lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131.000 casi. In questo scen ...Covid-19, nuovo pugno duro del governo per frenare la pandemia. Nuove zone rosse con divieto addirittura di asporto.