Coronavirus | bollettino e aggiornamenti | 23 ospedalizzati in meno | ma 28 decessi in più

(Di sabato 6 febbraio 2021), Liguria sempre gialla in base a ultimo report. Decisiva la prossima settimana 5 febbraio 2021 Renzo Piano testimonial della campagna vaccinale. E arriva il via libera agli anticorpi ...

SkyTG24 : Covid Campania, nel Salernitano scatta chiusura di scuole e ristoranti. DIRETTA - Adnkronos : #CoronavirusLombardia, 1.923 nuovi contagi e 50 morti: il bollettino - ilsussidiario : #Bollettino di #RegioneLombardia con i #dati di #coronavirus di oggi 6 Febbraio 2021 - marcoluci1 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 6 febbraio: 13.442 nuovi casi e 385 morti - 100x100Napoli : Il bollettino relativo all'#Italia. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

Sono 13.442 i nuovi casi diin Italia (ieri 14.218) a fronte di 282.407 tamponi effettuati su un totale di 34.155.937 da inizio emergenza. E' quanto si legge neldel Ministero della Salute " Istituto ..., Liguria: ildi sabato 6 febbraio Casi totali da inizio emergenza = 71.385 (+276) Attualmente positivi = 5.550 ( - 27) 670 ( - 23) in ospedale (di cui 61 in terapia intensiva / ...Roma – Sono 13.442 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 14.128 del giorno precedente. Le vittime sono 385 (mentre il dato precedente era 377). Il t ...L'Unità di Crisi della Regione Campania ha pubblicato il bollettino relativo ai nuovi contagi di Coronavirus. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vincenzo De ...