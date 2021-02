Corona virus: 312 attualmente ricoverati fra Taranto e provincia, cinque decessi in un giorno Comunicazione Asl (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto: L’ASL Taranto comunica che, alle ore 13 del 6 febbraio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 25 presso il reparto Malattie Infettive; 24 presso il reparto di Pneumologia; 16 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 53 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 48 presso il reparto di Medicina; 5 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 53 pazienti affetti da Covid. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 42 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 29 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 25 pazienti ... Leggi su noinotizie (Di sabato 6 febbraio 2021) Di seguito un comunicato diffuso da Asl: L’ASLcomunica che, alle ore 13 del 6 febbraio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 65 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 25 presso il reparto Malattie Infettive; 24 presso il reparto di Pneumologia; 16 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 53 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: 48 presso il reparto di Medicina; 5 presso il reparto di Rianimazione. L‘ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 53 pazienti affetti da Covid. L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 42 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina. Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 29 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina. La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 25 pazienti ...

Rinaldi_euro : Questa sera abbiamo appreso che c’è una variante italiana del virus: il Corona-electionibus - bslioareann : RT @misterjda: 'mayer's solo can cure corona virus' ?????? - lucianolucy1 : Epidemia Coronavirus: acquistare online dalla Cina è sicuro? - GBussacchetti : @Daria_Ginevra non è proprio così, la verità è, l'influenza normale l'hanno trasformata in corona virus per chiud… - EnzoMas48 : RT @giorgio757: @Gianmar26145917 Stasera italia, Palombelli, in Portogallo dopo votazioni contagi aumentati ed ospedali strapieni , ALLORA… -