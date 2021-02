Cagliari, Di Francesco: “Servono punti. Dobbiamo uscire da questa situazione” (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il pari beffa contro il Sassuolo, il Cagliari cerca risposte nel match di campionato contro la Lazio. Trasferta difficile per la squadra di Eusebio Di Francesco che ha presentato la sfida dell'Olimpico nel consueto appuntamento con la stampa.Lazio-Cagliari, parla Di Francescocaption id="attachment 1038781" align="alignnone" width="599" Di Francesco, getty images/captionParte subito dagli indisponibili Di Francesco che ormai fa la conta: "Non abbiamo recuperato né Deiola, né Duncan e nemmeno Sottil che ha provato oggi: mancheranno anche Klavan e Ceppitelli. Se penso alla difesa a 3 con Rugani? Le valutazioni su chi giocherà sono in corso anche in base alla disponibilità dei vari giocatori. Non darò altre indicazioni"."Chi giocherà da play tra Nainggolan e Marin? Non è detto si ... Leggi su itasportpress (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo il pari beffa contro il Sassuolo, ilcerca risposte nel match di campionato contro la Lazio. Trasferta difficile per la squadra di Eusebio Diche ha presentato la sfida dell'Olimpico nel consueto appuntamento con la stampa.Lazio-, parla Dicaption id="attachment 1038781" align="alignnone" width="599" Di, getty images/captionParte subito dagli indisponibili Diche ormai fa la conta: "Non abbiamo recuperato né Deiola, né Duncan e nemmeno Sottil che ha provato oggi: mancheranno anche Klavan e Ceppitelli. Se penso alla difesa a 3 con Rugani? Le valutazioni su chi giocherà sono in corso anche in base alla disponibilità dei vari giocatori. Non darò altre indicazioni"."Chi giocherà da play tra Nainggolan e Marin? Non è detto si ...

ItaSportPress : Cagliari, Di Francesco: 'Servono punti, non parole' - - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? #LazioCagliari Eusebio #DiFrancesco parla così alla vigilia della partita contro la Lazio: segui in… - infoitsport : Cagliari, contro la Lazio Di Francesco riscopre l'emergenza - infoitsport : Cagliari, Giulini: 'Fiducia vera in Di Francesco, non percepisco malcontento dei giocatori. Schone? Una boutade' - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: 'Abbiamo fatto un #calciomercato più di esperienza che di investimenti futuri con giocatori meno pronti“- così Tommaso… -