Benno Neumair | chi è | istruttore di fitness dipendente dagli anabolizzanti

(Di sabato 6 febbraio 2021) Bolzano, 6 febbraio - Una passione smodata per il corpo da culturista che portava, 30 anni, a insegnarein una palestra nella quale diceva ai suoi allievi: "Non solo vi darò un ...

La speranza è quella di poter localizzare anche il corpo del marito Peter, prima che cali ... Con il ritrovamento del cadavere si appesantisce la posizione del figlio, 30 anni, da una ...Bolzano, 6 febbraio - Una passione smodata per il corpo da culturista che portava, 30 anni, a insegnare fitness in una palestra nella quale diceva ai suoi allievi: "Non solo vi darò un corpo perfetto, ma anche performante". Il suo era pieno di anabolizzanti, era ...Il 30enne di Bolzano è sospettato per l'omicidio dei genitori. Il corpo della madre è stato ritrovato oggi nell'Adige ...Il cadavere di Laura Perselli è stato trovato nel fiume Adige tra i paesi di San Floriano e Laghetti. Proseguono le ricerche per recuperare anche il corpo del marito.