Vaccino Covid, Ricciardi "silura" Arcuri: «Bisogna affidare la gestione a Guido Bertolaso»

"Caduto Conte, Walter Ricciardi silura anche il "contiano" Domenico Arcuri". Così scrive "Dagospia", che rilancia l'intervista che Ricciardi, professore all' Università Cattolica e consigliere del Ministero della Salute, ha concesso a "Il Messaggero". Il vento sta cambiando: «Lo sto ripetendo da tempo: Bisogna prepararsi, organizzarsi, considerare tutte le Regioni in fascia rossa per prevenire la diffusione delle varianti, specialmente quella inglese. E allo stesso tempo è necessario accelerare sul serio con le vaccinazioni, fino ad oggi abbiamo giocato all' oratorio, ora Bisogna essere al livello della Champions League. E serve una persona che si occupi solo di questo, 24 ore su 24», ha detto l'esperto tirando in ballo metafore calcistiche. La partita contro il Coronavirus non è ...

