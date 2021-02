“Tracciare percorsi | allargare orizzonti | creare appartenenze” | le nuove frontiere dell’economia

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Confcooperative Bergamo è lieta di proporvi all’interno della sua rubrica le riflessioni di Stefano Remuzzi dell’Ufficio Pastorale Sociale e del lavoro della Diocesi di Bergamo. “Si tratta di spunti per noi importanti – annotano da Confcooperative – perché aiutano a considerare l’economia con uno sguardo dotato della giusta ampiezza e profondità”. “Se è urgente trovare risposte, è indispensabile far crescere e sostenere gruppi dirigenti capaci di elaborare cultura, avviare processi – non dimenticatevi questa parola: avviare processi –”. Avviare processi. Mi piace partire da questo suggerimento di Papa Francesco. Molto spesso, chi come me lavora all’interno di contesti che hanno in modo o nell’altro a che fare con il tema ...

AleGuerani : @morzentistefano Vedremo, certo è difficile tracciare i percorsi mentali degli aspiranti suicidi come quelli che pa… - aldoceccarelli : RT @CorriereBN: Ettore Selli ha scoperto quattrocento #labirinti vegetali. La ricerca minuziosa attraverso cinque continenti ha permesso di… - EliSoglio : RT @CorriereBN: Ettore Selli ha scoperto quattrocento #labirinti vegetali. La ricerca minuziosa attraverso cinque continenti ha permesso di… - axelvassallo : RT @CorriereBN: Ettore Selli ha scoperto quattrocento #labirinti vegetali. La ricerca minuziosa attraverso cinque continenti ha permesso di… - CorriereBN : Ettore Selli ha scoperto quattrocento #labirinti vegetali. La ricerca minuziosa attraverso cinque continenti ha per… -

Ultime Notizie dalla rete : Tracciare percorsi

Buone Notizie

Daipiù facili a quelli per gli esperti, le scelte sono tante. Impossibile non restare ... Può anche monitorare eun grafico del tempo trascorso a letto in base all'utilizzo dell'...... le scelte per un percorso piuttosto che un altro non siano soltanto esito di scelte/...7 punti), nel momento in cui gli adolescenti si affacciano ail sentiero della loro vita? ...ASCOLI - La grande sfida inizia oggi. A Palazzo Arengo si insedierà ufficialmente il comitato tecnico che dovrà tracciare il percorso per candidare Ascoli come Capitale della ...