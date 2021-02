Torino, con l'Atalanta out Rodriguez, Sanabria e Vojvoda (Di venerdì 5 febbraio 2021) Torino - Ricardo Rodriguez non prenderà parte alla trasferta contro l' Atalanta : il terzino del Torino , figura tra gli indisponibili a causa di un problema gastro - intestinale che lo ha costretto a ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021)- Ricardonon prenderà parte alla trasferta contro l': il terzino del, figura tra gli indisponibili a causa di un problema gastro - intestinale che lo ha costretto a ...

TORINO - Ricardo Rodriguez non prenderà parte alla trasferta contro l' Atalanta : il terzino del Torino , figura tra gli indisponibili a causa di un problema gastro - intestinale che lo ha costretto a saltare anche la rifinitura di oggi al Filadelfia. Oltre allo svizzero, il tecnico Nicola non ...

Domani pomeriggio l'Atalanta gioca in casa con il Torino, in un match dalle quote nettamente sbilanciate sul segno "1", proposto a 1,45. Il Toro in campionato viene da tre pareggi consecutivi, due ...

Il turismo invernale sempre più in affanno, a lanciare l’allarme è Federalberghi Torino. Dopo un’estate positiva, con flussi di turismo incoraggianti, la seconda ondata di Covid e le misure di conteni ...

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Torino, il tecnico dell'Atalanta, Gasperini, ha parlato anche degli infortunati ...

