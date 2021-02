The good doctor, La cucina di Sonia o Quarto grado? La tv del 5 febbraio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 5 febbraio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. La7D alle 21.10 trasmetterà “La cucina di Sonia”, la trasmissione di cucina di Sonia Peronaci, la fondatrice di Giallo Zafferano. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The good doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mai più come prima”: una paziente di Morgan è incinta di due gemelli, ma ha forti dolori addominali. Shaun, dopo aver chiesto un consiglio a Glassman, decide di cambiare atteggiamento nei confronti dei nuovi specializzandi… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, venerdì 5su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci. Su Canale5 alle 21.45 ci sarà una nuova puntata del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. La7D alle 21.10 trasmetterà “Ladi”, la trasmissione didiPeronaci, la fondatrice di Giallo Zafferano. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Mai più come prima”: una paziente di Morgan è incinta di due gemelli, ma ha forti dolori addominali. Shaun, dopo aver chiesto un consiglio a Glassman, decide di cambiare atteggiamento nei confronti dei nuovi specializzandi… Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle ...

cerioni_claudia : Raga ho appena finito di vedere l'ultima stagione di the good place e lasciatemi dire che mi sono pianta l'anima. H… - il_Conte78 : RT @threadreaderapp: @StefanoBafaro Saluti, the unroll you asked for: 1. oggi ci sono molte cose importanti, ma ce n'è una che se non la me… - irachetirigira : RT @threadreaderapp: @StefanoBafaro Saluti, the unroll you asked for: 1. oggi ci sono molte cose importanti, ma ce n'è una che se non la me… - glowhyunjinn : @xiaozhaning sono in lutto per dei pixel veramente 0/10 wouldn’t recommend ?? peró apparte gli scherzi the game is S… - FoodHeaven17 : Videoricette d’autore per salvare panettoni e pandori avanzati -