Stellini: “Vogliamo la continuità. Primo posto? Va bene ma non pensiamo al Milan” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il vice allenatore dell’Inter, Stellini, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 a Firenze, vista la squalifica di Conte. Queste le parole del tecnico: “Non Vogliamo mettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro cammino. Non era semplice dopo aver giocato 3 giorni fa in Coppa Italia. Siamo soddisfatti, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavorato bene in coppia, fornendo tante palle gol. Era quello che ci aspettavamo da loro. Siamo contenti di quanto facciamo sulla sinistra, la squadra deve lavorare insieme. A volte meglio altre peggio, ma lavoriamo su ogni opzione per creare pericoli agli avversari”. Su Conte: “Difficile gestire il mister in tribuna è normale che sia difficile vivere da fuori la partita col carisma che ha il nostro allenatore. I suoi consigli e il suo aiuto li prendiamo di buon grado, e non è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Il vice allenatore dell’Inter,, ha parlato a Sky Sport dopo il 2-0 a Firenze, vista la squalifica di Conte. Queste le parole del tecnico: “Nonmettere pressione a nessuno, solo pensare al nostro cammino. Non era semplice dopo aver giocato 3 giorni fa in Coppa Italia. Siamo soddisfatti, abbiamo creato tante palle gol e i nostri attaccanti hanno lavoratoin coppia, fornendo tante palle gol. Era quello che ci aspettavamo da loro. Siamo contenti di quanto facciamo sulla sinistra, la squadra deve lavorare insieme. A volte meglio altre peggio, ma lavoriamo su ogni opzione per creare pericoli agli avversari”. Su Conte: “Difficile gestire il mister in tribuna è normale che sia difficile vivere da fuori la partita col carisma che ha il nostro allenatore. I suoi consigli e il suo aiuto li prendiamo di buon grado, e non è ...

