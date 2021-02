“Siete rimasti soli”: la Merlino provoca, La Russa la zittisce: “Meglio soli che con i post-stalinisti” (video) (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ospite a “L’aria che tira” è Ignazio La Russa. La conduttrice Myrta Merlino lo provoca sulla posizione “solitaria” di FdI nei confronti del premier incaricato Draghi. ” No a un governo politico sostenuto da tutti sotto la guida Draghi”, ribadisce La Russa. “Disponibilità a un premier ‘Cincinnato’ che governa fino a luglio per guidare il Paese verso le elezioni”. E’ la linea Fdi ricordata dal vice presidente del Senato Ignazio La Russa. La Russa alla Merlino: “Nulla supera la nostra coerenza” Ora sembra che non accodarsi ai peana a Draghi incondizionatamente sia diventato una colpa. E sul banco degli imputati, a L’aria che tira, Myrta Merlino mette proprio lui, Ignazio La Russa, esponente di spicco ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ospite a “L’aria che tira” è Ignazio La. La conduttrice Myrtalosulla posizione “taria” di FdI nei confronti del premier incaricato Draghi. ” No a un governo politico sostenuto da tutti sotto la guida Draghi”, ribadisce La. “Disponibilità a un premier ‘Cincinnato’ che governa fino a luglio per guidare il Paese verso le elezioni”. E’ la linea Fdi ricordata dal vice presidente del Senato Ignazio La. Laalla: “Nulla supera la nostra coerenza” Ora sembra che non accodarsi ai peana a Draghi incondizionatamente sia diventato una colpa. E sul banco degli imputati, a L’aria che tira, Myrtamette proprio lui, Ignazio La, esponente di spicco ...

