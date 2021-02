Roncato non molla, nel mirino il marito di Stefania e non solo: «Si devono aspettare da me una denuncia» (Di venerdì 5 febbraio 2021) Altro giro, altre accuse: Andrea Roncato a stare zitto proprio non ce la fa e, tornando sull’argomento Stefania Orlando, lancia qualche frecciatina anche all’attuale marito, Simone Gianlorenzi. Aveva detto di non voler più aprire bocca ma, a quanto pare, i propositi non sono stati rispettati. Tutto è partito da quella famosa partecipazione a Live- Non è la D’Urso, con la ‘cattiva’ Barbarella pronta a tendere una trappola all’ingenuo ospite. Ed è proprio da lì che riparte Roncato nelle dichiarazioni rilasciate a Nuovo e riferite da Blogtivvu.com. Leggi anche >> Andrea Roncato tradito con chi mangiava a casa loro, spunta il nome: «Me l’ha fatta sotto il naso» Andrea Roncato Stefania Orlando, nuove dichiarazioni: ce n’è per tutti “La domanda sul perché io e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Altro giro, altre accuse: Andreaa stare zitto proprio non ce la fa e, tornando sull’argomentoOrlando, lancia qualche frecciatina anche all’attuale, Simone Gianlorenzi. Aveva detto di non voler più aprire bocca ma, a quanto pare, i propositi non sono stati rispettati. Tutto è partito da quella famosa partecipazione a Live- Non è la D’Urso, con la ‘cattiva’ Barbarella pronta a tendere una trappola all’ingenuo ospite. Ed è proprio da lì che ripartenelle dichiarazioni rilasciate a Nuovo e riferite da Blogtivvu.com. Leggi anche >> Andreatradito con chi mangiava a casa loro, spunta il nome: «Me l’ha fatta sotto il naso» AndreaOrlando, nuove dichiarazioni: ce n’è per tutti “La domanda sul perché io e ...

disilluso_ : Ho visto una foto di Andrea Roncato oggi e non l'ho riconosciuto. - MARIAWIND6 : @GF_diretta Roncato tieniti la tua mogliettina Tedesca e...MUTO...stai perdendo punti a non finire ..La Notorietà d… - aiashick : @GF_diretta Perché non ringrazia il signor roncato che stefania non ha detto la vera ragione dellla loro separazion… - gigiostars : RT @Elen78080534: Premetto che non intendo assolutamente fomentare nessuna forma di odio online nei confronti di nessuno, ma che Roncato pa… - vippooooooni : RT @ziamarti_: Anche Stefania ha perso un bambino e non ne ha mai parlato,non ha detto il motivo per il quale lei e roncato si sono lasciat… -