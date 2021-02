Roma | Fonseca | «Bene Dzeko ma il capitano sarà Cristante» – VIDEO

(Di sabato 6 febbraio 2021) Paulo, allenatore della, ha parlato del rientro in gruppo di Edindopo l’esclusione di qualche settimana fa –Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa del rientro in gruppo di Edindopo l’esclusione di qualche settimana fa. «Non ho più niente da dire, ha parlato Tiago Pinto. Abbiamo parlato,si è allenato, ma domani». Leggi su Calcionews24.com

Agenzia_Ansa : Parla l'edicolante di #Draghi 'Compra 8 giornali, dall'Herald Tribune al Corriere dello Sport' Il premier incaricat… - CorSport : La prima pagina del #CorSport: ?? Duecento milioni per salvare l'#Inter ?? Evoluzione #Pirlo: è un'altra #Juve ??… - DiMarzio : #ASRoma | Le parole di #Fonseca alla vigilia della partita contro la #Juventus - _CalcioItaliano : RT @romanewseu: L’edicolante di Draghi: “Parliamo spesso di Roma ed è molto contento di Fonseca” #ASRoma - anzoo9082 : RT @romanewseu: L’edicolante di Draghi: “Parliamo spesso di Roma ed è molto contento di Fonseca” #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca

Molti più dubbi per Paulo, ancora alle prese con qualche ballottaggio a cominciare dalla porta, dove Pau Lopez parte leggermente favorito su Mirante . Difesa giovanissima per lache ...... però, anche perché la Juventus , domani 6 febbraio affronterà laallo Stadium alle ore 18 ... tra l'altro, proprio i prossimi avversari dei bianconeri dopo la gara contro gli uomini di. ...Cristiano Ronaldo festeggia i 36 anni e scrive ai tifosi su Instagram: "Non riceverete mai meno del mio 100%".Occhio però alla Roma che è una squadra da non sottovalutare. Una delle migliori della Serie A. Pirlo dovrà fare a meno di Dybala e Ramsey. Juventus Roma probabili formazioni, ...