Rita Ora dopo aver infranto le regole anti Covid viene scortata dalla Polizia e obbligata a fare la quarantena (Di venerdì 5 febbraio 2021) Nei mesi scorsi Rita Ora ha fatto infuriare gli inglesi per aver infranto più volte le regole anti Covid. La popstar ha organizzato il suo compleanno con 30 invitati in un ristorante ed è stata accusata di non aver fatto la quarantena dopo un viaggio in Egitto. Queste follie le sono costate 400.000 follower persi e la Ora si è scusata con il suo pubblico: "Ammetto tutto, è stato un errore di giudizio. Ho infranto le regole. Sono davvero in imbarazzo per quello che ho fatto". Adesso la cantante è chiusa in casa nell'attesa che la polemica che l'ha travolta passi? Assolutamente no, perché oltre al ruolo di giudice nello show The Masked Singer, Rita Ora è stata confermata come giudice di ...

