Ristoranti aperti a cena in zona gialla e a pranzo in zona arancione: via libera dal Cts (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ristoranti aperti a cena nelle Regioni in zona gialla e a pranzo in quelle in fascia arancione. Sembrerebbe essere questa, come spiega Il Corriere della Sera, la decisione presa dagli esperti del Comitato Tecnico Scientifico. La richiesta, dopo diversi incontri con la Fipe di Confcommercio e la Fiapet di Confesercenti, era arrivata dal Ministero dello sviluppo economico: 2 giorni fa il Cts si sarebbe pronunciato e sembrerebbe d'accordo alla riapertura, seppur con restrizioni e nuovi protocolli. Adesso manca solo il via libera da parte del Governo.

