Raggi | proroga a titolari Ztl per mesi in cui è stata disattivata

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma – “Stiamo lavorando per dare unaa tutti idi un permesso Ztl per iin cui e’”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, rispondendo ai cittadini in diretta su Facebook.

dottcorbelli : @PaoloGentiloni @claudiocerasa Grazie per cosa? Aver appena bloccato tutte le elezioni locali, confermando la Raggi… - ilfaroonline : Roma, #alimentari e #supermercati aperti dalle 5 del mattino: Raggi proroga l’#ordinanza - Luroar1 : RT @Luroar1: @virginiaraggi E ancora. L’assegnazione delle case popolari completamente bloccata da circa tre mesi. Infine la proroga del bu… - Luroar1 : @virginiaraggi E ancora. L’assegnazione delle case popolari completamente bloccata da circa tre mesi. Infine la pro… - Luroar1 : @virginiaraggi E ancora. L’assegnazione delle case popolari completamente bloccata da circa tre mesi. Infine la pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Raggi proroga

Roma Capitale però, vede delle modifiche specifiche a seguito dellada parte della sindaca Virginiache disciplina gli orari delle attività commerciai . Il testo ufficiale, firmato il ...In zona gialla, il Campidogliol'ordinanza anti - Covid per le aperture dei negozi fino al 5 marzo. Forni, alimentari e ... L'ordinanza appena firmata dalla sindaca Virginiae dal ...Video Giacomo Gabrielli/Ag.Toiati. Raggi al Messaggero per i 150 anni della Capitale: «Roma sia priorità del nuovo governo» Virginia Raggi, ospite nella sede del Messaggero in occasione del forum su R ...Insomma, più sostegno e più libertà d’azione per la Capitale, un po’ come avviene a Londra, Madrid e Parigi con i rispettivi stati centrali La comunità nazionale deve assicurare il sostegno necessario ...