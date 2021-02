Quando ci sarà la riapertura dei ristoranti, Sileri è fiducioso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Sileri si esprime sulla riapertura dei ristoranti, “Bisogna seguire i vaccini”Il viceministro della salute Sileri, è fiducioso circa la riapertura dei ristoranti. La trasmissione I fatti vostri, su Rai2, ha fatto da veicolo d’informazione per il viceministro. Il viceministro ha dichiarato che ci sarà una riapertura per il servizio serale di ristorazione che andrà a pari passo con la campagna di vaccinazione Durante le sue dichiarazioni il viceministro Pierpaolo Sileri, ha espresso la sua opinione circa i comportamenti che alcuni cittadini hanno avuto a ridosso del weekend con il passaggio di numerose regioni in zona gialla. Proprio per questo motivo dichiara di voler riaprire il servizio serale anche ... Leggi su ck12 (Di venerdì 5 febbraio 2021)si esprime sulladei, “Bisogna seguire i vaccini”Il viceministro della salute, ècirca ladei. La trasmissione I fatti vostri, su Rai2, ha fatto da veicolo d’informazione per il viceministro. Il viceministro ha dichiarato che ciunaper il servizio serale di ristorazione che andrà a pari passo con la campagna di vaccinazione Durante le sue dichiarazioni il viceministro Pierpaolo, ha espresso la sua opinione circa i comportamenti che alcuni cittadini hanno avuto a ridosso del weekend con il passaggio di numerose regioni in zona gialla. Proprio per questo motivo dichiara di voler riaprire il servizio serale anche ...

giuliainnocenzi : “Più dell’80% dei campi agricoli è destinato agli animali,che provvedono soltanto al 18% delle calorie consumate”.E… - borghi_claudio : @filippocecchin2 Eh certo, ovviamente l'idea del deep state era la 'maggioranza Ursula' ma in ogni caso anche per a… - borghi_claudio : Se vi serve qualcuno che vi scriva un contratto di governo vi posso dare una mano. Ho una certa esperienza. Il capi… - Roxy30gennaio : @InfoAtac buongiorno. È possibile sapere quando sarà ripristinato il normale percorso dell’ 87 nei due sensi di ma… - PpPagliaro : RT @vitalbaa: La bravura di Draghi sarà fare un programma non che raccolga i desiderata di tutti (impossibile), ma basato su ciò che serve… -

Ultime Notizie dalla rete : Quando sarà Crisi governo, Zingaretti: Renzi contro alleanza Pd con Leu e M5S, "gli toglieva spazio"

Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera, quando andranno al voto le più ... Zingaretti ha ribadito di ritenere Draghi "una nuova e grande chance per l'Italia: non sarà perduta". A ...

Ragazzo suicida a Roma: indagato il professore. I compagni del 17enne: 'Luca è stato umiliato'

... all'indomani degli scrutini, quando, nel garage di casa, il ragazzo ha deciso di farla finita, ... Il docente, che continua a insegnare nello stesso istituto, sarà interrogato nei prossimi giorni. Ma ...

Covid, Speranza: «La seconda ondata non è mai finita. Per alcuni mesi sarà ancora dura» Corriere della Sera Ora, magari, non sembra rilevante: ma lo vedremo in primavera,andranno al voto le più ... Zingaretti ha ribadito di ritenere Draghi "una nuova e grande chance per l'Italia: nonperduta". A ...... all'indomani degli scrutini,, nel garage di casa, il ragazzo ha deciso di farla finita, ... Il docente, che continua a insegnare nello stesso istituto,interrogato nei prossimi giorni. Ma ...