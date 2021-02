Niccolò Ciatti, svolta giudiziaria: fermato in Francia un secondo ceceno autore del pestaggio (Di venerdì 5 febbraio 2021) svolta giudiziaria nel caso della morte di Niccolò Ciatti. Le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), hanno rintracciato ieri a Strasburgo (Francia) un cittadino ceceno responsabile del pestaggio. Una delle belve che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane di Scandicci in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Il ceceno è stato quindi fermato in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo (Mae). Un provvedimento emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. E emanato anche nei confronti di un ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 5 febbraio 2021)nel caso della morte di. Le autorità di polizia francesi, su attivazione dei Carabinieri del Ros con il supporto del Servizio di cooperazione internazionale di polizia (Scip/Sirene), hanno rintracciato ieri a Strasburgo () un cittadinoresponsabile del. Una delle belve che, il 12 agosto 2017, provocò la morte del giovane di Scandicci in una discoteca di Lloret de Mar (Spagna). Ilè stato quindiin esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo (Mae). Un provvedimento emesso sulla base di una ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. E emanato anche nei confronti di un ...

