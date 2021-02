Meteo Neve – Evento raro nei prossimi giorni la Neve Rossa | ecco le aree coinvolte e il motivo di questo fenomeno raro

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Sta per arrivare una perturbazione atlantica la cui parte più intensa interesserà l’Italia nel corso del prossimo weekend. Il fronte sarà preceduto da un richiamo di correnti sciroccali, che sosterranno un massiccio afflusso di sabbia sahariana sulla nostra penisola. Potremo così assistere aldellasulle Alpi. Ma andiamo a vedere di cosa si tratta e ildi

iLMeteo.it

...sul Mediterraneo occidentale determinerà un peggioramento graduale delle condizionisulla ... acquazzoni e nevicate che colpiranno però la sola catena alpina, con quotadunque in montagna.A mezzogiorno di ieri la Protezione civile regionale ha diffuso una nuova allertadopo che la ... Laè infatti attesa copiosa nel corso del pomeriggio. In riviera dove è prevista solo pioggia ...Sta per arrivare una perturbazione atlantica la cui parte più intensa interesserà l’Italia nel corso del prossimo weekend. Il fronte sarà preceduto da un richiamo di correnti sciroccali, che sosterran ...L’alta pressione di matrice africana sarà protagonista sull’Italia fino a sabato e contribuirà a trascinare sulle nostre regioni una massa d’aria decisamente mite. I suoi effetti saranno particolarmen ...