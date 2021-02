Massimo Zanetti Group | ultimo giorno di sell-out

(Di venerdì 5 febbraio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni ordinarie diBeverage, risulta che oggi 5 febbraio 2021 sono state presentate 425.834 richieste di adesioni alla procedura di-out. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 881.586 adesioni, pari al 47,3% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 18 gennaio, è terminata oggi, 5 febbraio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarieBeverageacquistate sul mercato nei giorni 4 e 5 febbraio 2021 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.

MaurizioJj : RT @GattaMario3: @MaurizioJj Vederli fallire sarebbe il massimo!!!! Materazzi ,Bonolis , Moratti , Zanetti come Insigne !!!!???????? - GattaMario3 : @MaurizioJj Vederli fallire sarebbe il massimo!!!! Materazzi ,Bonolis , Moratti , Zanetti come Insigne !!!!???????? - DividendProfit : Massimo Zanetti Group, sell-out oltre il 9,3% - DividendProfit : Massimo Zanetti Group, sell-out oltre il 9,3% - Rikymilanista92 : @RealMarco94 all'Inter mica Zanetti, Eto'o, Milito, Cambiasso potevano accettare di prendere ordini da uno così. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Zanetti

Il Messaggero

Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni ordinarie diBeverage Group , risulta che oggi 5 febbraio 2021 sono state presentate 425.834 richieste di adesioni alla procedura di sell - out. Pertanto dall'inizio dell'offerta sono state ...Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni ordinarie diBeverage Group , risulta che oggi 4 febbraio 2021 sono state presentate 171.916 richieste di adesioni alla procedura di sell - out. Pertanto dall'inizio dell'offerta sono state ...Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Alessandro Pajola fino al 2025. Cresciuto nel settore giovanile virtussino Al ...Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da MZB Holding sulle azioni ordinarie di Massimo Zanetti ...