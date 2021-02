Mariano Amici: il medico del tampone al kiwi ora rischia la radiazione (Di venerdì 5 febbraio 2021) Guai in vista per il dottore di base di Ardea. 'Verrà tra pochi giorni per rispondere ad alcune contestazioni', dice il presidente dell'Ordine dei medici di Roma Leggi su today (Di venerdì 5 febbraio 2021) Guai in vista per il dottore di base di Ardea. 'Verrà tra pochi giorni per rispondere ad alcune contestazioni', dice il presidente dell'Ordine dei medici di Roma

La7tv : #nonelarena Mariano Amici, Il medico di base contro il vaccino anticovid: 'Non sono un novax, è 40 anni che effettu… - Miti_Vigliero : Mariano Amici: il medico del tampone al kiwi ora rischia la radiazione - giuseppesoro : RT @DavidPuente: Non ci vuole tanto per dire che uno come Mariano Amici vada radiato immediatamente dall'Ordine dei Medici. @PiazzapulitaLA… - LucaSalvarani11 : RT @DavidPuente: Non ci vuole tanto per dire che uno come Mariano Amici vada radiato immediatamente dall'Ordine dei Medici. @PiazzapulitaLA… - PiazzapulitaLA7 : RT @giornalettismo: Il servizio di @AndreettaMax fa luce sulla vicenda che vede come protagonista il dottor #MarianoAmici di #Ardea. A #Pia… -