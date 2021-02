Livorno: imprenditore edile di 66 anni muore cadendo da un solaio (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragica fine di un un imprenditore edile di 66 anni, Pier Luigi Maffesi, morto dopo essere caduto da un solaio mentre stava effettuando dei lavori in un capannone industriale in zona Stagno, a Livorno. L'incidente è accaduto intorno alle 11 di oggi, venerdì 5 febbraio Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Tragica fine di un undi 66, Pier Luigi Maffesi, morto dopo essere caduto da unmentre stava effettuando dei lavori in un capannone industriale in zona Stagno, a. L'incidente è accaduto intorno alle 11 di oggi, venerdì 5 febbraio

Le immagini di Yogesh Maurya in via Indipendenza

L'imprenditore indiano in trattativa per comprare il Livorno

L'imprenditore indiano si è presentato di buon'ora in Comune a Livorno per parlare con il sindaco Luca Salvetti: vuole acquistare la società amaranto

